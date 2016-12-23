Van der Wiel Marsilya yolunda

Yönetim, Advocaat’ın talebi sonrası sezon başında transfer edilen Gregory van der Wiel’i kadro dışı bırakmıştı.

Çalışmalarını takımdan ayrı olarak Dereağzı Tesisleri’nde sürdüren Hollandalı oyuncunun adı Monaco ile anılıyordu.

28 yaşındaki sağ bekin son talibi, bir başka Fransız ekibi Marsilya oldu. Japon oyuncu Hiroki Sakai’den beklenen verimi alamayan Mavi-Beyazlılar’ın Van der Wiel’in şartlarını görüşmek için İstanbul’a yöneticilerini gönderecekleri kaydedildi.

Senelik 2 milyon Euro (7 milyon 350 bin TL) kazanan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Hollandalı oyuncunun maliyetinden bir an önce kurtulmak isteyen Fenerbahçe’nin pazarlıklara 3 milyon Euro’dan (11 milyon TL) başlaması bekleniyor.