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İşte Volkan Şen - Rodallega'nın son pozu

Antalya'nın Serik İlçesi'nde kamp yapan Trabzonspor'un gündüz antrenmanında tartışan Volkan Şen ile Hugo Rodallega akşam antrenmanına kol kola geldi, ikili dostluk pozu verdi.

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Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde kampa giren Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Gündüz yapılan antrenmanda tartışan Volkan Şen ile Hugo Rodallega, akşam idmanına gelirken takım otobüsünden birlikte indi, kol kola sahaya girdi. İkili basına dostluk pozu verdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman takım halinde yapılan koşunun ardından ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Ardından futbolcular 4 gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı. Rıza Çalımbay da beyaz formalı takımda oynadı. Karşılaşmada Çalımbay'ın forma giydiği  takım, kırmızı takıma mağlup oldu. Maçta pembe formalı takımda oynayan ve gol atan Hugo Rodallega ise sevincini Volkan Şen'le paylaştı.

Uzun süren sakatlığı sonrası Burak Yılmaz akşam antrenmanında da takımla birlikte çalıştı. Burak Yılmaz hırsıyla dikkati çekti. Milli takım kampından sakat dönen Slovak futbolcu Kucka da antrenmana katıldı ancak fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Trabzonspor yarın sabah antrenmanıyla kampı sürdürecek.

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