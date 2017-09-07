Karabükspor Başkanı Tankut: İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı oyuncu kuralının özellikle milli takımın Ukrayna mağlubiyetinden sonra gündeme geldiğini söyledi.

Bir anda yabancı oyuncu konusunun tartışılmaya başlandığının altını çizen Tankut, "Federasyonun, hiç kimseye '14 yabancı alacaksın' diye bir dayatması ve zorlaması yok. İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir. Milli takım, Hırvatistan'ı yendikten sonra bunlar konuşulmaktan çıkmıştır. Milli takımdaki Türk futbolcularımıza baktığımızda bunların büyük bir bölümün de altyapısının Avrupa olduğunu görüyoruz. Altyapı sorunumuz çok ciddi durumda. Tüm kulüplerde altyapı sorunumuz var. Altınordu dışında yatırım yapan, altyapıdan futbolcu çıkartabilecek takım hemen hemen yok gibi. Altyapılarla ilgili çok ciddi çalışma yapmamız gerekir.'' diye konuştu.

Latovlevici'nin Galatasaray'a transferi

Rumen oyuncuları Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray'a düşük fiyata verildiği konusunda sosyal medyada çıkan yorumlara da değinen Tankut, Gençlerbirliği'nde kendisine fazla yer bulamayan bu oyuncunun Kardemir Karabükspor'da iyi maçlar çıkardığını dile getirdi.

Galatasaray'dan gelen talep üzerine anlaşma sağlandığını vurgulayan Tankut, "Şu saatten sonra reddetmemiz, futbolcuda motivasyon eksikliği oluşturur diye düşündük. Yönetim kurulumuz ve teknik heyet olarak aldığımız karar çerçevesinde oyuncumuzun gitmesini uygun bulduk. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da da başarılar diliyoruz." sözlerine yer verdi.

Latovlevici'nin 550 bin avro bonservis ücretinin düşük olduğu yönünde eleştirilerde bulunan kişilerden birini aradığını kaydeden Tankut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eleştirenlerden birini aradım. 13 yaşında bir çocuk çıktı. Dolayısıyla 13 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği noktadan bakarsak doğru. Bir yıl önce bedava aldığımız yaşı 31 olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şu anda onun yerine baktığımız oyuncunun maliyeti daha ucuz olacak. 13 yaşında, sosyal medyada yazan arkadaşlarımızın bakış açısıdır o. Yoksa 550 bin avro, 10 ay sonra sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki bir futbolcu için gayet iyi bir ücret. Biz geçen sene Traore'yi 300 bin avroya Konyaspor'a satacaktık. Traore ile Konyaspor anlaşamadı. 1 yıl boyunca Traore'ye hem ücret ödedik hem de 300 bin avrodan olduk. Bunun kar ve zarar hesabını biz yapıyoruz."