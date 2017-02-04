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Riekerink'ten istifa tezahüratlarına yanıt

Jan Olde Riekerink, Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Hollandalı teknik adam Riekerink, 'İstifa' tezahüratlarına yanıt verdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Jan Olde Riekerink'in sözleri...

"AGRESİFLİK SIKINTIMIZ VARDI"

Karşılaşmayı değerlendiren Riekerink, "Bir agresiflik sıkıntısı vardı. Takımımız agresif değildi. maç başlamadan Ahmet Çalık'ın bir sakatlığı oldu, maçın başında Sneijder'in sakatlığı oldu. Başakşehir daha agresifti" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN HAREKETİ SPORTMENLİK DIŞI"

Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Riekerink "Yediğimiz ilk gol ofsayttı. İkinci gol şanssız bir gol. Önümüzde sportmenlik dışı bir pozisyon vardı. Josue'nin pozisyonu. kabul edilemez, sportmenlik dışı bir davranıştı" diye konuştu.

"CENK GÖNEN İLE ALAKALI BİR DURUM DEĞİLDİ"

Cenk Gönen'in performansı hakkında açıklama yapan Riekerink, "Kaleci ile alakalalı bir durum değildi bu maç. Yeterince iyi oynamadık. Muslera kırık parmakla inanılmaz mücadele etti. Maçtan önce yapılan iğneler, çektiği acı, bunları kimse bilmiyor. Dinlendirmek zorundaydık, ona yaptıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İSTİFA TEZAHÜRATLARINA YANIT; "KÖTÜ DEĞİLİZ"

"Riekerink istifa" tezahüratlarıyla ilgili sorulan soru üzerine konuşan Hollandalı teknik adam "Protestoları duymadım. Lige bakılırsa kötü durumda değiliz, Kupayı da istiyorduk ama başaramadık, kupanın dışında kaldık. Şimdi lige odaklanacağız." dedi.

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