Galatasaray taraftarlarından Cüneyt Çakır ve Riekerink'e büyük öfke

Dün akşam Karabük karşısında son derece kritik bir maça çıkan ve bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde büyük bir avantaj yakalaması beklenen Galatasaray, Necmettin Şehyoğlu Stadı’ndan istediğimi alamamış, öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.



GALATASARAY CAMİASI CÜNEYT ÇAKIR İLE RİEKERİNK'İ UNUTMADI

90 dakikanın sonunda verdiği skandal kararlarla maçın önüne geçen Cüneyt Çakır Galatasaray camiasının büyük tepkisini toplarken, Çakır’a yöneltilen eleştirilerin hemen hemen aynısı Jan Olde Riekerink de gösterildi. En az Cüneyt Çakır kadar yaptığı hatalarla göze batan ‘JOR’ sarı kırmızılı taraftarların sabrını taşırırken, Karabükspor maçından sonra da anlaşıldı ki Galatasaray’ın Hollandalı çalıştırıcıyla ligi bitirmesi imkansız hale geldi.

İşte dün akşam Karabük deplasmanında Jan Olde Riekerink’in yaptığı büyük hatalar…

1- Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında oynadığı futbolla alkış toplayan Linnes’in bu hafta yedek kalması.

2- Sol bekte alternatifsiz gibi görünen ve bu düşünceyle hareket eden Carole’ün performansının sürekli geri doğru gitmesi, Riekerink’in bunu izlemesi. Carole’ün yaptığı şahsi hatalar en az Chedjou kadar olmaya başladı fakat Riekerink buna bir türlü çare bulamadı.

3- Selçuk İnan’ın resmen serbest düşüşü. Tecrübeli futbolcunun saha içerisindeki güçsüz görüntüsü bir bakışta anlaşılırken, kaptanın maçlardaki isteksiz halinin önüne geçilememesi.

4- Josue’de direten Riekerink, Sneijder’in yokluğunda 4-4-2 fırsatını geri tepti ve Galatasaray yine ileri uçta her zaman ki gibi etkisizdi.

5- Dün Karabükspor karşısında Galatasaray adına oyunda ayakta kalan isimlerden biri olan Yasin’in oyundan alınıp Garry’in sahaya sürülmesi resmen skandaldı.

6- Eren Derdiyok’u yedek kulübesine hapseden Riekerink, oyuncudan maksimum verimi alamazken, dünkü maçta Josue’ye 83 dakika tahammül edip Eren’i oyuna sokmaması Galatasaraylı taraftarlara saç baş yoldurdu.