İsrail İstihbaratı, Ironi Nahariya takımına basketbol yasağı getirdi

Deutsche Welle'de yer alan habere göre; İsrail Spor Bakanlığı Sözcüsü salı günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Ironi Nahariya ile Gaziantep Basketbol arasındaki FIBA Europe Cups çeyrek final deplasman karşılaşmasının 22 Şubat’ta yapılması öngörülüyordu. 8 Şubat‘ta yapılan ilk karşılaşmayı İsrail takımı 96-75 kazanmıştı.

Gaziantep, sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye sınırına yakın olması nedeni ile güvenlik açısından özellikle riskli bir kent olarak görülüyor. İsrail Spor Bakanlığı karşılaşmanın başka bir bölgeye aktarılması için Uluslararası Basketbol Federasyonu‘na (FIBA) başvurduklarını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü ayrıca başka çözüm arayışları için de Şin Bet ile iletişim içinde olduklarını kaydetti.

Spor Bakanlığı, FIBA Europe Cups’ı düzenleyen Federasyon’un izni olmadan karşılaşmaya katılmazlarsa bunun İsrail’in basketbol ve diğer spor dallarında uluslararası müsabakalardaki temsilini olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu.