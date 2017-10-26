İsviçreli tenisçi Martina Hingis emekliye ayrılıyor
İsviçreli tenisçi Martina Hingis, WTA Finalleri sonrası kariyerini noktalayacağını duyurdu.
Kadın Tenisçiler Birliği tarafından Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde çiftler kategorisinde yarışan Hingis, kariyerini zirvede bırakmak istediğini belirtti.
Çiftlerde dünya kadınlar 1 numarası 37 yaşındaki Hingis, kariyerinde teklerde 5 grand slam, çiftlerde 13 grand slam ve karışık çiftlerde 7 grand slam zaferi yaşadı.
İsviçreli tenisçi, WTA Finalleri'nde partneri Yung-Jan Chan ile çiftlerde yarı finale yükseldi. İkili yarı finalde, Timea Babos ile Andrea Hlavackova çiftiyle mücadele edecek.
Organizasyon 29 Ekim'de sona erecek.
AA
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