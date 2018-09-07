Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İsviçre'yi 3-0 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi

Japonya'da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Takımı, Montrö Masters Turnuvası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi İsviçre'yi 3-0 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İsviçre'nin Montrö kentindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-21, 25-15 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.

Turnuvada grubundaki 3 maçı da kazanan milli takım, namağlup şekilde yarı finalde yükseldi.

Ay-yıldızlı takımın yarı finaldeki rakibi, B Grubu'nda oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüsün seyir halindeyken ikiye bölünmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Otobüsün seyir halindeyken ikiye bölünmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

En haylaz hayvanlar

En haylaz hayvanlar

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Tahran'daki üçlü zirve

Tahran'daki üçlü zirve

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA