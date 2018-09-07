İsviçre'yi 3-0 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İsviçre'nin Montrö kentindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-21, 25-15 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.

Turnuvada grubundaki 3 maçı da kazanan milli takım, namağlup şekilde yarı finalde yükseldi.

Ay-yıldızlı takımın yarı finaldeki rakibi, B Grubu'nda oynanacak maçlardan sonra belli olacak.