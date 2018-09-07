İsviçre'yi 3-0 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi
Japonya'da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Takımı, Montrö Masters Turnuvası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi İsviçre'yi 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İsviçre'nin Montrö kentindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-21, 25-15 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.
Turnuvada grubundaki 3 maçı da kazanan milli takım, namağlup şekilde yarı finalde yükseldi.
Ay-yıldızlı takımın yarı finaldeki rakibi, B Grubu'nda oynanacak maçlardan sonra belli olacak.
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