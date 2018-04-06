İtalya Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi tehdit edildiğini açıkladı

İtalya, Video Hakem Teknolojisi ardından karıştı! İtalya Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi, Serie A'ya Video Hakem Teknolojisi'ni yerleştirmelerinin ardından çok sayıda tehdit aldığını belirtti.

Marcello Nicchi, yaptığı açıklamada ''Kurşun dolu paketler gönderiliyor'' sözlerini kullandı. Kurşun dolu paketlerin ise Lazio taraftarlarından geldiği iddia ediliyor. Lazio, bu sezon 5 maçı, VAR sisteminin verdiği kararlar nedeniyle kaybetmişti.

NAPOLI'DEN PAYLAŞIM

Bu açıklamaların üzerine Napoli kulübü, sosyal medya üzerinden ''Hakemlere kurşun yollamak gerçek anlamda korkakça bir davranıştır. Bu haberler bizi şoke etti.'' paylaşımında bulundu.

(Sporx)