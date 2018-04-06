İtalya Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi tehdit edildiğini açıkladı
İtalya Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi, kurşun dolu paketler aldığını açıkladı. Napoli ise bunun üzerine bir açıklamada bulundu.
İtalya, Video Hakem Teknolojisi ardından karıştı! İtalya Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi, Serie A'ya Video Hakem Teknolojisi'ni yerleştirmelerinin ardından çok sayıda tehdit aldığını belirtti.
Marcello Nicchi, yaptığı açıklamada ''Kurşun dolu paketler gönderiliyor'' sözlerini kullandı. Kurşun dolu paketlerin ise Lazio taraftarlarından geldiği iddia ediliyor. Lazio, bu sezon 5 maçı, VAR sisteminin verdiği kararlar nedeniyle kaybetmişti.
NAPOLI'DEN PAYLAŞIM
Bu açıklamaların üzerine Napoli kulübü, sosyal medya üzerinden ''Hakemlere kurşun yollamak gerçek anlamda korkakça bir davranıştır. Bu haberler bizi şoke etti.'' paylaşımında bulundu.
(Sporx)
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