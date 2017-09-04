İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari, Raul Meireles'in peşinde

Son olarak Fenerbahçe formasını terleten ve geçen sezonu herhangi bir kulüpte oynamadan geçiren Raul Meireles'e sürpriz bir talip var.

Tuttosport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Cagliari, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Raul Meireles'in iyi bir alternatif olabileceğini düşünen İtalyan ekibi, Portekizli oyuncuyu serbest oyuncu statüsüyle renklerini bağlamanın hesaplarını yapıyor.

İtalya'da transfer yaz transfer dönemi 1 Eylül itibarıyla kapalı olsa da kulüpler, serbest olan futbolcularla Mart ayına dek sözleşme imzalayabiliyor.

Üç sezon Fenerbahçe forması giyen Meireles, daha önce Liverpool, Chelsea ve Porto gibi dev kulüplerde de top koşturmuştu. (Goal.com)