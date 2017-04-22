Fiorentina sahasında Inter'i 5-4 mağlup etti

Bol gole sahne olan maçın ilk yarısı Inter'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Fiorentina 52'de Bernardeschi ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Fakat buna rağmen Fiorentina adeta gol şova başladı. Özellikle takımın golcüsü Kalinic'in yokluğunda sahneye çıkan Babacar attığı iki şık golle yıldızlaştı. Vecino ise bu sezon ilk gollerini bu maçta kaydetti.

Skor 5-2 olduktan sonra Inter, kaptan Icardi ile 2 gol bulsa da bu goller puan için yeterli olmadı.

Fiorentina puanını 55'e yükseltip 8. sıradaki yerini korurken üstündeki Inter'le puan farkını bire indirdi. (Ajansspor)