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İtalya'da Juventus - Milan maçı öncesi ortalık karıştı

İtalya Serie A'da merakla beklenen Juventus - Milan maçı öncesinde Milan otobüsüne saldırı yapıldı.

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İtalya Serie A'da haftanın maçında Juventus ile deplasmanda karşılaşacak Milan'da takım personelini taşıyan otobüse taşlı saldırı yapıldı.

Juventus stadına giriş yapan Milan personelini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı ve camları kırıldı.

Saldırıda Milan personelleri yara almazken, korku dolu anlar yaşandı.

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