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İtalyan basını duyurdu! Fellaini, Galatasaray'a geliyor

Manchester United forması giyen ve sezon sonu kırmızı şeytanlar ile yeni mukavele yapmayacak olan Fellaini, Galatasaray forması giymeye çok yakın.

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Manchester United'ın yıldız futbolcu Marouane Fellaini'nin Galatasaray'a transfer olacağını İtalyanlar böyle duyurdu...

LA Gazzetta Dello Sports’un haberine göre; Manchester United forması giyen Fellaini takımıyla sözleşme uzatmayacak ve sezon sonunda Galatasaray ile mukavele imzalayacak. 

(Akşam)

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