İtalyan basını duyurdu! Fellaini, Galatasaray'a geliyor
Manchester United forması giyen ve sezon sonu kırmızı şeytanlar ile yeni mukavele yapmayacak olan Fellaini, Galatasaray forması giymeye çok yakın.
Manchester United'ın yıldız futbolcu Marouane Fellaini'nin Galatasaray'a transfer olacağını İtalyanlar böyle duyurdu...
LA Gazzetta Dello Sports’un haberine göre; Manchester United forması giyen Fellaini takımıyla sözleşme uzatmayacak ve sezon sonunda Galatasaray ile mukavele imzalayacak.
(Akşam)
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