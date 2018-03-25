İtalyan basını, Galatasaray'ın da istediği Kwadwo Asamoah'ın Inter'le anlaştığını duyurdu
Adı uzun bir süredir Galatasaray'la anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah hakkında İtalyan basını, çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Transferde önceliğini sol beke veren Galatasaray'ın uzun bir süredir Juventus'ta oynayan Kwadwo Asamoah'ı istediği konuşuluyordu.
İtalyan basını ise 29 yaşındaki Ganalı futbolcuyla ilgili bugün flaş bir iddia ortaya attı.
La Gazzetta dello Sport gazetesi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah'ın Juve'de kalmayı reddederek Inter'le anlaştığını yazdı.
Haberde yıldız futbolcunun Milano kulübüyle yıllık 3,5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
(Fanatik)
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