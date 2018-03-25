İtalyan basını, Galatasaray'ın da istediği Kwadwo Asamoah'ın Inter'le anlaştığını duyurdu Adı uzun bir süredir Galatasaray'la anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah hakkında İtalyan basını, çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.