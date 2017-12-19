İtalyan basını Igor Tudor'un gönderilişine bir hayli şaşırdı
Malatyaspor mağlubiyetinden sonra 400 bin euro'luk tazminatı verilerek Galatasaray'dan gönderilen Igor Tudor, İtalyan basınında şaşkınlık yarattı.
Galatasaray'daki Tudor ayrılığı İtalya basınında da büyük ses getirdi. Çizme'de bu ayrılığın şaşkınlığı yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Tudor'la yolların ayrıldığı dün resmen açıklanmıştı.
Juventus'un eksi defans oyuncusu olan İgor Tudor'un ayrılığı İtalya basınında sürpriz olarak değerlendirildi. İşte İtalya gazetelerindeki Tudor satırları;
'Liderin 1 puan gerisinde olmasına rağmen...'
Tuttosport: 'Eski Juventus defans oyuncusu, Yeni Malatya yenilgisinin faturasını ağır ödedi. Ligde 2. sırada yer almasına ve lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen Galatasaray, Tudor'u Yeni Malatyaspor'a yenildiği için kovdu. Tudor ayrıca Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.'
Corriere Dello Sport: Eski Juventuslu Tudor, daha 1. yılını doldurmadan görevinden alındı; takımı ligde 2. sırada yer almasına rağmen.
(Skorer)
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