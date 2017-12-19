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İtalyan basını Igor Tudor'un gönderilişine bir hayli şaşırdı

Malatyaspor mağlubiyetinden sonra 400 bin euro'luk tazminatı verilerek Galatasaray'dan gönderilen Igor Tudor, İtalyan basınında şaşkınlık yarattı.

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Galatasaray'daki Tudor ayrılığı İtalya basınında da büyük ses getirdi. Çizme'de bu ayrılığın şaşkınlığı yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Tudor'la yolların ayrıldığı dün resmen açıklanmıştı.

Juventus'un eksi defans oyuncusu olan İgor Tudor'un ayrılığı İtalya basınında sürpriz olarak değerlendirildi. İşte İtalya gazetelerindeki Tudor satırları; 

'Liderin 1  puan gerisinde olmasına rağmen...'

Tuttosport: 'Eski Juventus defans oyuncusu, Yeni Malatya yenilgisinin faturasını ağır ödedi. Ligde 2. sırada yer almasına ve lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen Galatasaray, Tudor'u Yeni Malatyaspor'a yenildiği için kovdu. Tudor ayrıca Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.'

Corriere Dello Sport: Eski Juventuslu Tudor, daha 1. yılını doldurmadan görevinden alındı; takımı ligde 2. sırada yer almasına rağmen.

(Skorer)

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