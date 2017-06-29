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İtalyan basını Milan'ın Simon Kjaer transferinde sona geldiğini duyurdu

İtalyan basını, Milan'ın Kjaer transferinde sona yaklaştığını, kadrodaki birkaç futbolcunun satılmasının ardından anlaşmanın resmiyet kazanacağını açıkladı.

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İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Simon Kjaer hakkında kararını verdi. Sarı Lacivertli kulüple ve oyuncuyla anlaşan İtalyan ekibi, elindeki birkaç oyuncuyu sattıktan sonra transferi resmen gerçekleştirecek.

Mayıs ayından bu yana konuşulan Milan - Kjaer ilişkisinde artık son noktaya gelindi. İtalya'ın ünlü gazetetecilerinden Gianluca Di Marzio, Milan'ın Danimarkalı stoperi transfer etmeye kesin olarak karar verdiğini ancak resmi anlaşma için öncelikle elindeki birkaç futbolcuyu satmak istediğini iddia etti. Kırmızı siyahlıların göndermek istediği oyuncuların ise Gabriel Paletta, Cristian Zapata and Rodrigo Ely olduğu ifade edildi.

İki sezon önce 7.65 milyon Euro'ya Fransa'nın Lille kulübünden transfer edilen Simon Kjaer, Sarı Lacivertli formayla 88 karşılaşmada 5 gol kaydetti ve 2 kez de kırmızı kart gördü. (Fanatik)

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