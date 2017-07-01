İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Geçtiğimiz sezon Rossoneri Sport Investment Lux adlı Çinli bir şirkete satılan Milan, transferde durmak bilmiyor. Şimdiden Andre Silva, Mateo Musacchio ve Ricardo Rodriguez’i 74 milyon Euro (297 milyon TL) bonservis bedeli ile kadrosuna katan, Franck Kessie’yi de 8 milyon Euro (32 milyon TL) bedel ile kiralayan Çizme ekibinin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferinde de büyük aşama kaydettiği öğrenildi.

İtalyan devi, teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için Bayer Leverkusen’e 25 milyon Euro (100 milyon TL) önerirken, Alman ekibi teklifi düşünmek için süre istedi.

Menajeri doğrulamıştı

Yıldız futbolcunun menajeri Bektaş Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Milan ile görüştüklerini açıklamıştı. İtalyan ekibinin Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Demirtaş, “Milan’ın ilgisi doğru. Transferde aşama kaydettik. Ancak daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonuçlanır” ifadelerini kullanmıştı.

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