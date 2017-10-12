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İtalyan devi Milan, Lucas Lima'yı gözüne kestirdi

Fenerbahçe'nin eski gözdesi, son dönemde Beşiktaş ile de anılan Lucas Lima için AC Milan görüşmelere başladı.

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Yaz transfer dönemindeki takviyeleriyle dikkat çeken AC Milan, ara transferde de kadrosunu genişletmeyi hedefliyor.
 
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de sık sık gündemine gelen Lucas Lima'nın da Milan'ın kadrosuna katmak istediği oyuncularından olduğu ortaya çıktı. Santos ile sözleşmesi 2017 yılının sonunda bitecek olan Lucas Lima için Milan'ın, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle görüştüğü belirtildi.
 
Lucas Lima'nın adı daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Inter ve Beşiktaş ile de anıldı. Son dönemde Beşiktaş'ın Brezilya'da izlettiği oyunculardan birinin Lima olduğu iddia edilmişti.
 
Brezilyalı yıldız oyuncunun temsilcilerinden Riccardo Badia, 'Lucas için daha önce Fenerbahçe ve Crystal Palace'ın tekliflerini Santos reddetmişti. Inter de onu takip ediyor. Roma ve Manchester United'ın da ilgisi var' ifadelerini kullanmıştı.
 
27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Santos formasıyla 24 resmi maçta 1 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)

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