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İtalyan devi Juventus, Emre Can'ı gözüne kestirdi

İtalya’da son şampiyon Juventus’un, orta sahaya takviye için harekete geçtiği ve hedefindeki ismin de, İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool’da forma giyen Emre Can olduğu öğrenildi.

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İtalya’da son şampiyon Juventus’un, orta sahaya takviye için harekete geçtiği ve hedefindeki ismin de, İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool’da forma giyen Emre Can olduğu öğrenildi.
 
Calciomercato’nun sitesinde yer alan haberde Türk asıllı Alman futbolcu için düğmeye basan Juve’nin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25 milyon Euro’yu gözden çıkarıldığı iddia edildi.
 
Bu arada Çizme ekibinde sol bek Patrice Evra’nın, Crystal Palace ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

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