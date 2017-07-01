İtalyan gazeteci Di Marzio Sneijder'in sözleşmesini feshetmek için yönetimle bir araya geleceğini söyledi

Galatasaray'da Sneijder krizi ile ilgili olarak bir iddia da İtalyan medyasından geldi.

Türkiye'yi yakından takip eden İtalyan gazeteci Di Marzio, Sneijder'in, sözleşmesini feshetmek için Galatasaray yönetimiyle salı günü bir araya geleceğini iddia etti.

Hollandalı yıldızın kampa gitmeyeceği öğrenilirken Başkan Dursun Özbek, Belhanda ve Gomis'in imza törenlerinden yaptığı açıklamalarda, "Sneijder izinli. Haftaya bir görüşmemiz olacak." ifadelerine yer vermişti.