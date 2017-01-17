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İtalyanlara göre Sosa artık Fenerbahçe'de

İtalya'nın spor haber sitesi olan Calciomercato'nun direktörü Lorenzo Di Caprio, Fenerbahçe'nin Sosa için Milan ile el sıkıştığını ifade etti.

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Calciomercato sitesinin direktörü Lorenzo Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa'ya olan olan ilgisine dair önemli detaylar paylaştı.
 
FENERBAHÇE MİLAN'LA SOSA KONUSUNDA ANLAŞTI
 
Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferi için Milan'la görüştüğünü söylerken, "Milan, onu Beşiktaş'tan transfer ettiği fiyata, yani 7.5 milyon Euro'ya satmak istiyor. Eğer sezon sonuna kadar kiralama olursa bu fiyat sezon sonu ödenecek. Fenerbahçe, Milan'la anlaştı" dedi. 
 
Di Caprio iki kulübün transfer için anlaşmasına rağmen Sosa'nın sorun çıkardığını belirtti:
 
"Sosa, Milan'da kalmak istiyor. Fenerbahçe ona yıllık 5 milyon Euro önerdi. Ama o Çin'den gelen teklifi de reddetti. Eğer Fenerbahçe çok çok iyi bir teklif verirse belki düşünebilir. Menajeri Favio Bilardo, çarşamba günü Milano'da Milan ile görüşecek."
 
Bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkıp 395 dakika süre alan Arjantinli, gol veya asist katkısı yapamadı. 

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