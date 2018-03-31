İtalyanlar, Galatasaray'ın Maurizio Sarri'ye teklif götürdüğünü iddia etti

Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri'nin adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.

İtalya'da yayın yapan Rai Sport, gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağı belirsizliğini koruyan Sarri'ye şu ana dek tek resmi teklifin Sarı Kırmızılılar'dan geldiğini öne sürmüştü.

Aynı kanala konuşan İtalyan gazeteci Ciro Venerato ise Sarri'nin geleceği ve Galatasaray'a gelip gelmeyeceğiyle alakalı şu açıklamaları yaptı:

"Sarri'nin yeni kulübünün hangisi olacağı sezon sonunda başkan Aurelio De Laurentiis ile yapacağı görüşmenin ardından belli olacak. Kendisine tek ciddi teklif Galatasaray'dan geldi fakat Sarri bu teklifi geri çevirdi. Sarri'nin kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini söyleyebilirim." (Fanatik)