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ITF'ten açıklama geldi! Zeynep Sönmez dopingli çıktı

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Türk sporcu Zeynep Sönmez'e yasaklı 'modafinil' maddesini kullandığı gerekçesiyle bir yıl men cezası verdi.

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ITF'ten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ekim 2017 tarihlerinde  İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda  mücadele eden Zeynep Sönmez'in, 24 Ekim 2017'de verdiği doping numunesinde  yasaklı "modafinil" maddesine rastlandı.

15 yaşındaki sporcunun, performans artışı amaçlamadığı ve kuralı  bilinçsizliği yüzünden ihmal ettiğine hükmeden ITF, Zeynep'in bir yıl boyunca  tenis oynamasını yasakladı. Turnuvadan da diskalifiye edilen Zeynep'in cezası 23  Ekim 2018'de sona erecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, konuya ilişkin "ITF  tarafından federasyona bildirim yapılmamıştır. Süreç, sporcu üzerinden  yürütülmüştür. Genç sporcumuz kötü niyetli değil, kuralı bilmediği için böyle bir  ceza ortaya çıktı. Teniste ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz.  Sporcularımızı her zaman bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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