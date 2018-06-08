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IWF'den Türkiye'ye müjdeli haber

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Türkiye Halter Federasyonuna verdiği 1 yıl süreyle uluslararası yarışmalara katılmama cezasını kaldırdı.

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Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Türkiye Halter Federasyonuna verdiği 1 yıl süreyle uluslararası yarışmalara katılmama cezasını kaldırdı.

Türkiye Halter Federasyonundan alınan bilgiye göre IWF'nin Ekim 2017'deki kararı gereği Türkiye'nin cezası 19 Ekim 2018'de sona erecekti.

Federasyon yetkilileri, cezanın kaldırıldığını öğrendiklerini ancak resmi yazının henüz Türkiye Halter Federasyonuna ulaşmadığını bildirdi.

Resmi kararın federasyona ulaşmasının ardından Türkiye, İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda yarışabilecek.

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