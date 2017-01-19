Spartak Moskova Emenike'nin yerine Adriano'yu tercih etti
Spartak Moskova'nın eski kalecilerinden Nigmatullin, Emenike için 'Çok takım değiştiriyor ve istikrarsız, iyi ki Luiz Adriano alındı' açıklamasını yaptı.
Spartak Moskova tarihinin en önemli isimlerinden biri olan eski kaleci Ruslan Nigmatullin, takımın transfer politikasıyla ilgili konuştu.
LUİZ ADRİANO DAHA İYİ
Nigmatullin, forvete Emenike yerine Luiz Adriano’nun transfer edilmesinin doğru karar olduğunu söyleyerek, “Emenike daha önce de burada oynadı. Performansı çok belirsiz. Sürekli takım değiştiriyor. Bana göre Luiz Adirano’nun alınması daha doğru bir tercih oldu” ifadelerini kullandı.
Bu arada Everton’dan Niasse’ı alan Hull’un Emenike ile de ilgilendiği öne sürüldü.
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