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Oğuzhan Özyakup'tan gol itirafı

5-1 biten maçtan sonra attığı golü yorumlayan Oğuzhan Özyakup 'Aslında topa kötü vurdum' dedi.

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Beşiktaş zirvedeki üstünlüğünü Konyaspor zaferiyle sürdürürken gecenin golcülerinden Oğuzhan Özyakup attığı golle ilgili itirafta bulundu.
 
"ASLINDA KÖTÜ VURDUM"
 
"Aslında kötü vurdum, iyi vursam gol olmayacatı. Rakibi çıkarmadık. Çok baskılı başladık. Haftaya yine zor bir deplasmana gdeceğiz. Konyaspor çok kapanan disipli bir takımç Burada onları da açmamaız çok önemli şeyler ifade ediyor."

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