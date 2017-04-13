Lyon-Beşiktaş maçı öncesi ekstra polis desteği

Olimpik Lyon-Beşiktaş maçına saatler kala Rhone Bölgesi Güvenlik ve Savunma Müdürü Etienne Stoskopf'tan maçın güvenlik durumuyla ilgili açıklamalar geldi.

Fransa basınına konuşan Stoskopf, bu maçta 15 ila 20 bin arasında Türk taraftarın Park OL'ye geleceğini belirterek, "Dortmund'a yapılan saldırı sonrası maksimum güvelik seviyesine çıktık ve olağanüstü enlemler aldık. Hem takımları, hem seyircileri korumak için çok büyük tedbirlerimiz var. Sadece stadyum içerisinde 750 polis güvenliği sağlamak için bulunacak." dedi.

Çevre şehirlerden bu maç için özel ekipman ve polis takviyesi yaptıklarını söyleyen Stoskopf, "Sadece terör olayına odaklanmadık. Taraftarlar arasında çıkabilecek her türlü şiddet olayına karşı da büyük tedbirlerimiz var." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Oyunculara yönelik tedbirlerini artırdıklarını belirten Stoskopf, "En ufak bir tehlikeye karşı bile tedbirimizi aldık. Takım otobüslerini ve otelden stadyuma kadar rotalarını şimdiden güvenli bölge haline getirdik. Eskortlarla birlikte hareket edecekler. Şu ana kadar herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşanmadı. Bu güzel şova gölge düşürecek bir olaya izin vermeyeceğiz." açıklamasıyla konuşmasını noktaladı.