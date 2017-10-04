İzlanda basını Elmar Bjarnason'un milli takıma alınmamasına tepkili

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Türkiye-İzlanda maçına 2 gün kala ilginç gelişmeler yaşanıyor. İzlanda basınında Türkiye maçına dair en çok konuşulan konu Elazığspor-Rizespor karşılaşmasında forma giymesine rağmen kadroya çağrılmayan Elmar Bjarnason. Sakat olduğu gerekçesiyle teknik direktör Heimir Hallgrimsson tarafından İzlanda kadrosuna dahil edilmeyen Bjarnason'un Elazığspor'un 3-1'lik galibiyetinde pay sahibi olması basını şaşırttı.

Konuyla ilgili sorulara cevap veren başarılı teknik adam, "Daha sonra iğneyle oynadığını öğrendik. Bu durum, onun sağlıklı olduğunu göstermez" ifadelerini kullandı.