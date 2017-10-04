Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İzlanda basını Elmar Bjarnason'un milli takıma alınmamasına tepkili

İzlanda basını Elazığspor'da oynayan Elmar Bjarnason'un milli takıma alınmamasına tepki gösterdi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Türkiye-İzlanda maçına 2 gün kala ilginç gelişmeler yaşanıyor. İzlanda basınında Türkiye maçına dair en çok konuşulan konu Elazığspor-Rizespor karşılaşmasında forma giymesine rağmen kadroya çağrılmayan Elmar Bjarnason. Sakat olduğu gerekçesiyle teknik direktör Heimir Hallgrimsson tarafından İzlanda kadrosuna dahil edilmeyen Bjarnason'un Elazığspor'un 3-1'lik galibiyetinde pay sahibi olması basını şaşırttı.

Konuyla ilgili sorulara cevap veren başarılı teknik adam, "Daha sonra iğneyle oynadığını öğrendik. Bu durum, onun sağlıklı olduğunu göstermez" ifadelerini kullandı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Marmaray seferleri arıza nedeniyle durdu

Marmaray seferleri arıza nedeniyle durdu

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA