İzlanda maçının oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyumu Türk bayraklarıyla donatıldı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde I grubunda yer alan A Milli Takımımız, 9. maçında İzlanda ile Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde, Eskişehir Yeni Stadyumunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Stadın içi ve dışı Türk bayraklarıyla süslenirken, tribünlerdeki koltuklara da Türk bayrağı bırakıldı. Karşılaşmanın biletleri satışa sunulduğu gün yaklaşık 1 saat içerisinde tükenmişti.

Stat çevresinde ve içerisinde de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, stadyumun etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı.