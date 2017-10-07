İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson: Bu akşam takım olarak iyi savunma yaptık

İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, Türkiye'yi 3-0 mağlup ettikleri 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçına ilişkin, "Takımımı tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı memnunum." dedi.

Hallgrimsson, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ve taraftarını tebrik etti.

Türkiye'nin zorlu bir deplasman olduğunu ifade eden Hallgrimsson, şöyle konuştu:

"Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ve atmosferin güzelliğini gördük. Bu maçta ilk golü atmak önemliydi. Takım olarak Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmalıydık. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu akşam birinci ve ikinci golü attıktan sonra üçüncü gol tamamlayıcı oldu. İyi savunma yaptık, organize oynadık ve disiplinliydik. Takımımı tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı memnunum."

"Türkiye gol pozisyonu bulamadı"

Hallgrimsson, İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü olarak rakip takımın neyi başarıp başaramadığını yorumlayamayacağını belirterek, "Kendi takımımı kutlamalıyım. Türkiye gol pozisyonu bulamadı. Çok iyi savunma yaptık. Çok kompakt oynayarak topa hakim olduk. Bire bir mücadeleleri kazandık. Bu akşam takım olarak iyi savunma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.