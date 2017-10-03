İzlanda Milli Takımı'nda Gunnarsson ve Halldorsson endişesi

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cuma günü Türkiye ile çok kritik bir maça çıkacak olan İzlanda Milli Takımı, sakat oyuncuların sıkıntısına girdi. Antalya'da kamp yapan İzlanda'da Gunnarsson ve Halldorsson'un durumları şüpheli.

İzlanda Milli Takımı kaptanı Aron Einar Gunnarsson, Türkiye maçında sakatlığı nedeniyle oynayamama riski olduğunu belirtirken, ''Antrenmanlarda kendimi deniyorum ama Cuma günü sahada olup olmayacağımı bilmiyorum. Cuma günü oynamak için elimden geleni yapacağım. Aksi taktirde hiçbir risk almayacağım. Hayat bir futbol maçı değildir. Sakat oynayacaksam, yüzde yüz sağlıklı birinin yerime oynaması daha akıllı bir karar olacaktır'' dedi.

''BÖYLE FİNALLERİ OYNAMAYA ALIŞTIK''

Zorlu Türkiye maçı hakkında da konuşan İzlanda kaptanı, ''Türkiye'de daha önce de oynamıştık ve bizi nasıl zorluklar beklediğinin farkındayız. Asıl önemli olan nasıl oynayacağımız. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var ve bu maçı kazanmaları gerektiğini biliyoruz. Grupta 4 güçlü takım yarışıyor ve çok küçük farklar belirleyici olacak. Ama biz böyle finaller oynamaya alıştık. Bizim için yeni bir durum değil'' şeklinde konuştu.

YEDEK KALECİLER HAZIRLANIYOR

Öte yandan İzlanda'nın tecrübeli kalecisi Hannes Thor Halldorsson, son yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı. Halldorsson'un Türkiye maçında oymnamasının şüpheli olduğu ve yedek kalecilerin maça hazırlandığı kaydedildi.