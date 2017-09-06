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İzlanda sahasında Ukrayna'yı 2-0 yenince grubumuz iyice karıştı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında İzlanda sahasında Ukrayna'yı 2-0 yendi.

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Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan'ı 75. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 yendi.

İzlanda - Ukrayna: 2-0

Grubun diğer maçlarında İzlanda, evinde Ukrayna'yı 47 ve 66. dakikalarda Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Finlandiya ise 83. dakikada Teemu Pukki'nin attığı golle Kosova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti.

G Grubu maçında İspanya, deplasmanda Liechtenstein'ı 8-0 gibi farklı bir skorla geçti. İspanya'nın gollerini, 3. dakikada Sergio Ramos, 15 ve 54. dakikalarda Alvaro Morata, 16. dakikada Isco, 39. dakikada David Silva, 51 ve 63. dakikalarda Iago Aspas, 89. dakikada Maximilian Göppel kendi kalesine attı.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Avusturya-Gürcistan: 1-1

Moldova-Galler: 0-2

İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 0-1

G Grubu:

Makedonya-Arnavutluk: 1-1

İtalya-İsrail: 1-0

Liechtenstein-İspanya: 0-8

I Grubu:

İzlanda-Ukrayna: 2-0

Kosova-Finlandiya: 0-1

Türkiye-Hırvatistan: 1-0

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