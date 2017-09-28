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İzlanda'nın kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu ve medya programı açıklandı.

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A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu ve medya programı açıklandı.

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson, bir futbolcu ile birlikte 5 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda Milli Takımı, toplantının ardından saat 11.30'da maç öncesindeki son çalışmasını yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

İzlanda A Milli Takımı'nın Türkiye ve Kosova maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci

Hannes Þór Halldórsson (Randers FC)

Ögmundur Kristinsson (SBV Excelsior)

Rúnar Alex Rúnarsson (FC Nordsjæland)

Defans

Birkir Már Sævarsson (Hammarby IF)

Ragnar Sigurðsson (FC Rubin Kazan)

Kári Árnason (Aberdeen FC)

Ari Freyr Skúlason (KSC Lokeren)

Sverrir Ingi Ingason (FC Rostov)

Hörður Björgvin Magnússon (Bristol City FC)

Jón Guðni Fjóluson (IFK Norkköping)

Hjörtur Hermannsson (Brøndby IF)

Orta Saha

Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City FC)

Birkir Bjarnason (Aston Villa FC)

Emil Hallfreðsson (Udinese Calcio)

Jóhann Berg Guðmundsson (Burnley FC)

Gylfi Þór Sigurðsson (Everton FC)

Rúrik Gíslason (1.FC Nürnberg)

Ólafur Ingi Skúlason (Kardemir Karabükspor)

Arnór Smárason (Hammarby IF)

Arnóri Ingvi Traustason (AEK Atina)

Rúnar Már Sigurjónsson (Grasshopper Club)

Forvet

Alfreð Finnbogason (FC Augsburg)

Jón Daði Böðvarsson (Reading FC)

Viðar Örn Kjartansson (Maccabi Tel-Aviv FC)

Björn Bergmann Sigurðarson (Molde FK)

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