Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İzmir Bergama'da Semih Kaya sokağı!

Sezon başında Çek ekibi Sparta Prag'a transfer olan ancak şansız bir sakatlık yaşayan eski Galatasaraylı Semih Kaya'nın adı, İzmir Bergama'da doğduğu sokağa verildi.

  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı takım ile 3 şampiyonluk yaşayan Semih Kaya'nın ismi doğduğu sokağa verildi.

İzmir Bergama Belediyesi'nden Semih Kaya'ya büyük jest. Galatasaray formasıyla genç yaşında büyük başarılara imza atan Semih Kaya'nın adı doğduğu sokağa verildi.

Semih Kaya'nın doğduğu evde hala babası Memiş Kaya ve ailesi yaşıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu şansız bir sakatlık yaşamış ve sahalardan bir süre uzak kalmıştı.

Semih Kaya'nın 6 yıllık Galatasaray A takım kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa bulunuyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA