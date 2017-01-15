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İzmirli taraftarlar maçı Fethi Sekin maskeleriyle takip etti

TFF 1. Lig'de Göztepe ile Denizlispor arasında oynanan müsabakada taraftarlar, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in maskelerini taktı.

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TFF 1. Lig'de Göztepe ile Denizlispor arasında oynanan müsabakada taraftarlar, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in maskelerini taktı.
 
Doğanlar Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Bornova Belediyesi tarafından dağıtılan şehit polis Fethi Sekin'in maskelerini takan seyirciler, terör aleyhine birlikte slogan attı.
 
Statta, üzerinde Fethi Sekin'in fotoğrafı bulunan ''Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için'' ve "Burası İzmir, ne Hasan Tahsinler, ne de Fethi Sekinler biter" yazılı pankartlar asıldı.
 
Müsabakayı Sekin'in 3 çocuğundan biri olan Zeynep Dila da takip etti.
 
Göztepe'de Murat Akın sahada
 
Ligde 16 haftalık ilk bölümü lider tamamlayan Göztepe'nin ara transfer döneminde İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Wil 1900'den kadrosuna kattığı isimlerden Murat Akın, Denizlispor karşısında ilk 11'de forma şansı buldu.  
 
Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sinan Özkan ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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