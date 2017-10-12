Jack Wilshere ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olabilir

Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 2 aylık bir zaman olsa da Fenerbahçe çalışmalara erken başladı. Son dönemde Sarı-Lacivertliler, ilgisini Ben Arfa’ya yöneltmişti.

Ancak Kanarya’nın bir diğer orta saha adayı olan Jack Wilshere konusunda da ilginç ve önemli gelişmeler var. Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık yeni kontrat önermişti.

İngiliz ekibi, Wilshere’ın bu teklifi kabul edeceğini yazmıştı. Ancak İngiltere Milli Takımı Gareth Southgate ile Jack Wilshere arasındaki görüşme sonrası işler değişti.

‘Arsenal’den ayrılmalısın’

Milli takımda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Southgate’in yıldız futbolcuya, “Dünya Kupası’nda bizimle olabilirsin. Ancak bunun için ocak ayında Arsenal’den ayrılarak düzenli oynayacağın bir takıma gitmen gerek” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncunun, bu konuşma sonrasında Arsenal’in sözleşme önerisini geri çevirerek ocak ayında yeni bir maceraya başlama kararı aldığı belirtildi.

Wilshere’ın olası yeni adresleri arasında Fenerbahçe ile birlikte Bournemouth ve Crystal Palace’ın olduğu öğrenildi.