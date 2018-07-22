Jack Wilshere'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a kadar gelen Jack Wilshere, geçtiğimiz hafta West Ham United'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Dün ilk kez Preston North End'e karşı oynanan hazırlık maçında West Ham formasıyla tanışan 26 yaşındaki oyuncu, maç sonrası Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Yurtdışından gelen tekliflerin oldukça cazip olduğunu ifade eden Wilshere, ''Arsenal'den ayrılmaya karar verdiğimde birkaç kulüple görüştüm. Ciddi şekilde teklifleri değerlendirdim ancak hiçbir zaman parayla motive olan bir insan değilim'' ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, ''Arsenal'den ayrılma kararım tamamen futbol oynama isteğinden kaynaklı'' derken, ''Arsenal'in bana sunduğu teklif oldukça iyiydi, bu teklife imzamı atıp mutlu da olabilirdim ancak ben en iyi ligde ve olabildiğince en iyi kulüpte oynamayı seçtim ve West Ham'ın bu açıdan doğru ve kolay bir tercih olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

(Fanatik)