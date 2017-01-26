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Beşiktaş, Jackson Martinez'den vazgeçmiyor

Demba Ba’yı İstanbul’a çağıran yönetim, Jackson Martinez ismini de sıcak tutuyor. ​Çin’den ayrılması kesinleşen deneyimli forvet için yönetici Umut Güner’in yurt dışında oyuncuyla ilgili nabız yoklayacağı öğrenildi.

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Demba Ba’yı İstanbul’a çağıran yönetim, Jackson Martinez ismini de sıcak tutuyor.
 
Çin’den ayrılması kesinleşen deneyimli forvet için yönetici Umut Güner’in yurt dışında oyuncuyla ilgili nabız yoklayacağı öğrenildi.
 
Siyah-Beyazlılar’ın Ba’da bir sorun çıkması durumunda Kolombiyalı formülünü devreye sokmak için uğraştığı belirtildi.
 
Futbolcunun maliyeti çok yüksek ancak Kartal, bu rakamları Çinliler’le beraber karşılamayı planlıyor.
 
(Fanatik)

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