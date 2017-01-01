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James Harden 53 sayı 16 ribaunt 17 asistle tarihe geçti

James Harden'ın 53 sayı, 16 ribaunt, 17 asist ile oynadığı maçta Houston Rockets, New York Knicks'i 129-122'lik skorla geçti.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 129-122 yendi.
 
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı 3'üncüsü Rockets, konuk ettiği Knicks'i 129-122'lik skorla geçti. 
 
Sezonun 26. galibiyetine imza atan Rockets'ta James Harden, 53 sayı, 16 ribaunt ve 17 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Harden, kariyer sayı rekorunu kırdığı gecede NBA tarihinde 50 sayı, 15 ribaunt ve 15 asistin üstüne çıkarak "triple-double" yapan ilk isim oldu. Ev sahibi ekipte Ryan Anderson 25, Eric Gordon 15 ve Trevor Ariza 14 sayı kaydetti. 
 
Knicks'te Brandon Jennings'in 32 ve Derrick Rose'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
 
Westbrook sezonun 16. "triple-double"nı yaptı
 
Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunan Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 114-88 mağlup ederek 21. galibiyetine ulaştı. 
 
Thunder'da Russell Westbrook, 17 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistlik performansıyla sezonun 16. "triple-double"ını yaptı. Ayrıca Westbrook, 19 dakika 18 saniyeyle kariyerinin en hızlı "triple-double"na imza attı. Thunder'da Victor Oladipo 15 ve Alex Abrines 12 sayı üretti. 
 
Üst üste 6. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda ise Brandon Bass ve Marreese Speights 18'er sayı üretti.
 
NBA'e 5 maçla devam edilecek. 
 
Sonuçlar 
 
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 98-112
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 109-121
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 96-116
Houston Rockets-New York Knicks: 129-122 
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 114-88 
Utah Jazz-Phoenix Suns: 91-86

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