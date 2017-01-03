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James Harden, Houston Rockets tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, 'Bay Sakal' lakaplı yıldızı James Harden'ın kulüp tarihinde üst üste 3. kez 'triple-double' yapan ilk oyuncu unvanını aldığı karşılaşmada Washington Wizards'ı 101-91 mağlup etti.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 3. sırada yer alan  Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Wizards'ı 101-91'lik skorla geçerek üst üste  5. galibiyetini aldı.
 
Rockets'ın 'Bay Sakal' lakaplı  yıldız oyuncusu Harden, 23 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik  performans sergileyerek kulüp tarihinde peş peşe 3. kez "triple-double" yapan ilk  isim oldu. Ev sahibi ekipte 31 sayı kaydeden Eric Gordon, mücadelenin en skorer  oyuncusu olarak galibiyete katkı sağladı.
 
Bu sezon 17. mağlubiyetini yaşayan Washington Wizards'ta Bradley Beal  27, John Wall 18 ve Marcin Gortat 13 sayı attı.
 
Butler'dan 52 sayı
Doğu Konferansı mücadelesinde Chicago Bulls, United Center'da konuk  ettiği Charlotte Hornets karşısında 118-111'lik skorla galip geldi.
 
İki maç sonra kazanan Bulls'un all-star oyuncusu Jimmy Butler, Hornets  karşısında attığı 52 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Butler, bu sezon bir  maçta 50 ve üzeri sayı atan 8. farklı oyuncu unvanını elde ettiği mücadelede 12  ribaunt, 6 da asist üretti. Ev sahibi ekipte Nikola Mirotic 12, Doug McDermott 11 ve Michael Carter-Willams 10 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.
 
Bu sezon 16. maçını kaybeden Charlotte Hornets'ta Kemba Walker'ın 34  sayı, 11 ribaunt ve Nicolas Batum'un 19 sayı, 6 ribauntluk performansı  mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
 
Warriors, galibiyet sayısını 30'a çıkardı
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da konuk  ettiği Denver Nuggets'ı 127-119'luk skorla geçerek bu sezon 30 galibiyete ulaşan  ilk takım oldu.
 
Warriors'ta Draymond Green, 15 sayı, 13 asist ve 10 ribauntluk  performans ortaya koyarak bu sezonki 2. "triple-double"ına imza attı. Klay  Thompson 25, Stephen Curry 22 ve Kevin Durant 21 sayıyla galibiyete katkı  sağladı.
 
Son 6 karşılaşmada 4. kez mağlup olan Nuggets'ta ise Nikola Jokic ile  Wilson Chandler 21'er, Danilo Gallinari ise 19 sayıyla oynadı.
 
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 98-94
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 90-82
Brooklyn Nets-Utah Jazz: 89-101
New York Knicks-Orlando Magic: 103-115
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 118-111
Houston Rockets-Washington Wizards: 101-91
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 109-98
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 127-119

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