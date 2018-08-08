James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan James Nunnally, NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves ile anlaştı.

NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers ve Houston Rockets ile görüşen 28 yaşındaki oyuncunun sonrasında İspanyol ekipleri Baskonia veya Barcelona’ya imza atması bekleniyordu.

Shams Charania’nın haberine göreyse ABD’li oyuncu Minnesota Timberwolves ile 2 senelik anlaşmaya vardı.