James Nunnally öyle bir düştü ki yürekler ağza geldi!

Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Amerikalı oyuncu James Nunnally, Baskonia mücadelesinin 3. periyodunda smaç bastıktan sonra sert bir şekilde yerde kalarak, sakatlandı.

Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlık şoku yaşandı. THY Euroleague'in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Baskonia mücadelesinin 3. çeyreğinde bitime 1 dakika 46 saniye varken Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally, bastığı smaç sonrası sert bir şekilde yere düştü. Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nunnally'nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.