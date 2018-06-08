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Jamiro Monteiro Trabzonspor'un radarına girdi

Trabzonspor’un radarındaki isim Jamiro Monteiro...

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Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Bordo mavililer, Hollanda ekini Heracles Almelo takımında forma giyen Jamiro Monteiro’yla görüşmelere başladı.

2017-18 sezonunda Hollanda Ligi’nin en iyi orta sahalarından birisi olan 23 Kasım 1993 doğumlu genç oyuncu, hızı ve patlayıcı gücüyle dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde Jamiro Monteiro transferinde Trabzonspor’un somut adımlar atması beklenirken; futbolcunun Süper Ligden de taliplerinin olduğu öğrenildi.

2017-18 sezonunda Heracles Almelo takımı ile 38 maça çıkan genç oyuncu 5 gol attı 3'de asist yapma başarısı gösterdi.

Oyuncunun Heracles takımı ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. 

Jamiro'nun daha önce forma giydiği kulüpler, Sparta Rotterdam, FC Dordrecht, Hansa Rostock, FC Anker Wismar, Sc Cambuur.

(AJANSSPOR)

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