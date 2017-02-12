Jan Olde Riekerink'ten istifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KADER MAÇLARINDANDI, KAYBETTİK"

Sonucu değerlendiren Jan Olde Riekerink "Çok kötü bir sonuç. Sezon içerisinde ligin kaderini etkileyecek maçlar vardır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Farkı minimuma indirmek için büyük bir fırsatımız vardı ama ne yazık ki kaybettik" dedi.

"RAKİPLERİN KAYBETMESİ BASKI YARATMIŞ OLABİLİR"

Rakiplerin kaybetmesinin takımda baskı yaratmış olabileceğine vurgu yapan Riekerink, "Yediğimiz goller iki duran top. Şanssızlık olarak değerlendirebilirsiniz ama şanssızlığın dışında ilk yarı agresiflik, arzu, istek eksikliği vardı. Rakiplerin sonuçlarından üzerimizde bir baskı mı oldu bilmiyorum. Bizim göstermemiz gereken agresifliği Kayserispor gösterdi" diye konuştu.

"BOYUMUZ KISA, BU NEDENLE GOL GÖRÜYORUZ"

Duran toplardan en fazla gol yiyen takım olmaları hakkında yorumu istenen Hollandalı teknik adam, "Sezonun başında duran toplarda adam adama oynuyorduk ve duran toplarda birçok gol yedik. Sonra alan markajına döndük ve fena değildik. Ne yazık ki boy anlamında da iyi değiliz, o da belki sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı.

İSTİFA TEPKİLERİNE VERDİĞİ YANIT

İstifa tepkilerine yanıt veren Riekerink "35 senedir futbolun içerisindeyim. İyi zamanlarda isminiz söylenirken, kötü zamanda da tepki görebiliyorsunuz. Kötü zamanlarda bunlar olabilir, alışığım" ifadelerini kullandı.