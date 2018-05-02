Janssen Fenerbahçe'de kalmak istiyor

İNGİLİZ basınının iddiasına göre, Janssen, kulübü Tottenham’a F.Bahçe’de kalmak istediğini bildirdi, kolaylık gösterilmesini istedi. F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın da Hollandalı golcü için yönetime olumlu bir rapor verdiği öğrenildi.

(Aksam)