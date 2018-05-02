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Janssen Fenerbahçe'de kalmak istiyor

İNGİLİZ basınının iddiasına göre, Janssen, kulübü Tottenham’a F.Bahçe’de kalmak istediğini bildirdi, kolaylık gösterilmesini istedi.

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İNGİLİZ basınının iddiasına göre, Janssen, kulübü Tottenham’a F.Bahçe’de kalmak istediğini bildirdi, kolaylık gösterilmesini istedi. F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın da Hollandalı golcü için yönetime olumlu bir rapor verdiği öğrenildi.

(Aksam)

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