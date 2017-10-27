Janssen G.Saray'ın maçlarıyla kendi maçlarını karıştırdı
Fenerbahçeli Janssen, Galatasaray'ın fikstürüyle kendi fikstürünü karıştırdı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız Vincent Janssen, Twitter hesabından fikstürü karıştırdı ve yanlış bir paylaşımda bulundu.
Pazartesi günü Fenerbahçe, evinde Kayserispor'la maç yapacakken Janssen, Trabzonspor'la maça çıkacaklarını sanıp, "Trabzonspor karşısında savaşa devam" mesajıyla derbideki fotoğrafını paylaştı.
Hollandalı yıldız, tweeti kısa süre içinde sildi.
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