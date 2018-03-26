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Janssen önümüzdeki hafta sahaya iniyor

Uzun süredir sakatlığı bulunan Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak.

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Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli takımda son olarak 3,5 ay önce maça çıkan Janssen, sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmaması nedeniyle bu sürede takımından uzak kaldı.

Sosyal medya platformu Instagram'dan, yer çekimsiz ortamda yürüyüş olanağı sağlayan "AlterG" aletindeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki golcü futbolcu, "Yakında." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak. Topla çalışabilecek duruma gelecek Hollandalı futbolcu, güçlendirme çalışması yapacak.

Fenerbahçe ile Tottenham Kulübü sağlık ekibinin ortak gözetiminde tutulan Janssen, sakatlığını atlatması durumunda takımla çalışmalara alınacak.

Sezon başında İngiltere'nin Tottenham Kulübünden kiralanan Vincent Janssen, Fenerbahçe formasını son olarak 8 Aralık 2017'de Spor Toto Süper Lig'de yapılan Bursaspor maçında giydi.

 

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