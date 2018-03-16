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Japon büyükelçiden Galatasaray'a ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Akio Miyajima'nın başkan  Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Türk Telekom Stadı'nda  gerçekleşen buluşmada yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şenkal ile Adil Araboğlu'nun  da hazır bulunduğu aktarıldı.
 
Başkan Cengiz'in Miyajima'ya, isminin yazılı olduğu bir forma ile  sarı-kırmızılı futbol takımının Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun formasını hediye  ettiği belirtildi.
 
Miyajima'nın, Ahmet Şenkal ve Adil Araboğlu eşliğinde Galatasaray Stat  Müzesi'ni gezdiği, burada bulunan taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de  kırmadığı kaydedildi.

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