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Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a teşekkür

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Yuto Nagatomo'nun milli forma ile başarılı bir oyun sergilemesinden ötürü Japonya Futbol Federasyonu'ndan teşekkür yazısı aldıklarını bildirdi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten "Nagatomo Türk-Japon Dostluğunu Pekiştiriyor" başlıklı açıklama şöyle:

"Takımımızın değerli oyuncularından Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Mali ve 27 Mart'ta Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçlarında başarıyla forma giymiştir. Yaklaşan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi, performansını her geçen gün arttıran Nagatomo için kulübümüze, Japonya Futbol Federasyonu'ndan teşekkür yazısı gelmiştir. Oyuncumuzun başarılarının artarak devam etmesini temenni eder, Türk-Japon dostluğunu pekiştiren bu diyaloğun varlığından duyduğumuz memnuniyeti kamuoyunun bilgisine sunarız."

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