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Japonya takımı Kashima Negredo'ya talip oldu

Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol ekibi Valencia'dan kadrosuna kattığı suskun golcü Negredo'ya transfer teklifi geldi.

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Suskun forvet Negredo'ya talip çıktı. Japonya Ligi'nin lideri Kashima'nın, İspanyol golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Chunichi Sports gazetesi, Kashima'nın seyirci konusunda sıkıntı çektiğini bunu da Avrupa'dan ünlü bir golcü alarak kapatmak istediğini yazdı. Podolski'yi transfer eden Vissel ile Kashima karşılaştırıldı. Vissel'in ligde 10'uncu sırada olmasına rağmen Alman oyuncunun tribünlere ekstra taraftar getirdiği iddia edildi.

(Fotomaç)

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